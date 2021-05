Lo Stato Sociale in concerto: date e biglietti del Recovery Tour

Sarà un’estate di concerti per Lo Stato Sociale: dopo il successo del brano sanremese Combat Pop e dopo l’uscita del nuovo album Attentato alla Musica Italiana (Garrincha Dischi / Island), un quintuplo disco composto da cinque capitoli, uno per ogni componente della band, i regaz de Lo Stato Sociale annunciano le prime date del Recovery Tour che li porterà a esibirsi sui palchi italiani a partire da giugno 2021. Un’occasione per tornare a suonare insieme, riabbracciare e sorprendere la fanbase con le loro trascinanti esibizioni dal vivo.



“Ci ricordiamo come si fa a stare insieme? In un momento difficile per tutti, abbiamo messo assieme dieci anni di musica e il bisogno di raccontare quello che siamo diventati. Il nostro #RecoveryTour è fame d’aria, di libertà, di amore, di curarsi un po’ finalmente anche l’anima. È la voglia di ricominciare a stare in mezzo agli altri e con gli altri, senza niente di più di una manciata di canzoni semplici. Perché siamo tanti, diversi e bellissimi e questa band è sempre stata il viaggio di cinque scemi persi in questa bellezza. Noi, i nostri strumenti e le nostre voci, uno spettacolo senza fronzoli, simile ai nostri esordi, condito solo dalla voglia di stare insieme, chi c’era sa di cosa stiamo parlando. Uno show senza niente ma in cui non mancherà nulla, un territorio vergine per ricominciare ad amarsi”, commenta il gruppo.



La band porterà in scena anche le canzoni del nuovo album con uno spettacolo inedito che non mancherà di stupire ancora una volta, un viaggio che sarà individuale e collettivo allo stesso tempo. Tutte le date del Recovery Tour, organizzate da Antenna, si svolgeranno nel pieno rispetto delle linee guida e dei protocolli atti a prevenire la diffusione del contagio da Covid-19.



SUL SITO DE LO STATO SOCIALE TROVATE TUTTE LE INFORMAZIONI PER I BIGLIETTI