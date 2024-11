Laura Pausini, la possibile scaletta del concerto a Bari

A settembre Laura Pausini ha pubblicato il nuovo singolo Ciao incluso nella digital track di Anime Parallele, il suo ultimo album certificato disco d’oro in Italia.

Venerdì 15 e sabato 16 novembre Laura Pausini sarà in concerto a Bari . Fresca del successo del nuovo singolo Ciao, la cantante porterà musica, energia e divertimento sul palco del Palaflorio. Ecco quello che c’è da sapere.

Laura Pausini a Bari, i dettagli del concerto

Doppio appuntamento a Bari per Laura Pausini. La cantautrice sarà in concerto al Palaflorio per due nuove date della sua tournée di enorme successo. Tutti i dettagli dello show.

Laura Pausini a Bari, l’orario di inizio e l’indirizzo della location

I concerti del 15 e 16 novembre si terranno al Palaflorio di Bari, questo l’indirizzo per poterlo raggiungere: viale Archimede, 70126. Bari. Stando a quanto riportato da Ticketone, gli show avranno inizio alle ore 21.00. Entrambi i concerti hanno registrato il tutto esaurito.