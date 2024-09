Laura Pausini, il testo e il significato del nuovo singolo Ciao

Laura Pausini, è uscito il nuovo singolo ciao

Scritto da Sam Smith, Fraser T Smith, Paolo Carta, Laura Pausini, Antonio Di Martino e Anice, Ciao è il brano che chiude l’era di Anime Parallele, il progetto discografico recentemente nominato come Best Traditional Pop Vocal Album ai Latin Grammy Awards 2024 (FOTO). L’artista ha ora diffuso il singolo dedicato all’amica e collaboratrice Rosaria.

La canzone racconta la decisione di mettere un punto a una relazione, di qualunque tipo essa sia, senza dover per forza cercare il colpevole della sua fine. Ciao è un invito a lasciar andare le persone per poter dar vita a nuovi rapporti. L'artista ha raccontato il significato del brano: “Per salvarci, ma soprattutto per salvare il nostro rapporto, abbiamo smesso di lavorare insieme e di sentirci per un po' di tempo. Ho scoperto un nuovo modo di lasciar andare le persone. Oggi ci siamo, ma con un rapporto diverso”.