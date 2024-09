Laura Pausini presenta il nuovo brano Ciao: "Ho scoperto una nuova me"

Fresca di una nomination ai Latin Grammy 2024 nella categoria Best Traditional Pop Vocal Album, Laura Pausini ha deciso di chiudere l’era discografica di Anime Parallele con il singolo Ciao in uscita venerdì 27 settembre. L'artista ha presentato il brano alla stampa: "Possiamo lasciare andare le persone senza arrabbiarci"

Serenità e consapevolezza, ma anche tanta voglia di continuare a superare i limiti. Martedì 24 settembre Laura Pausini ha presentato il nuovo singolo Ciao con un originale silent party. La cantante ha organizzato un giro su un double dock personalizzato tra le vie del centro di Milano, in cuffia ovviamente la canzone in arrivo venerdì 27 settembre.

LAURA PAUSINI SU CIAO: “possiamo lasciar andare una persona con serenità"

Ciao è il brano che chiude il cerchio di Anime Parallele

Quando quest’estate mi è arrivata la canzone ho subito sentito una spinta a scrivere una storia. Non stavo cercando nulla, ma ho dovuto assecondare le sensazioni. Ho aperto melodicamente la canzone e abbiamo lavorato un po’ sul ritornello, ma ho subito amato le sonorità da club.

Nella canzone parli della decisione di lasciar andare una persona serenamente

Sì, lasciar andar le persone che ti hanno delusa senza arrabbiarti. Le storie possono finire, intendo qualsiasi tipo di relazione, infatti nella canzone parlo del rapporto con Rosaria, un’amica con la quale ho lavorato per molto tempo. Abbiamo vissuto in simbiosi per tanti anni, ma ad un certo punto ci siamo rese conto come il nostro rapporto fosse cambiato.

Vi siete allontanate?

Per salvarci, ma soprattutto per salvare il nostro rapporto, abbiamo smesso di lavorare insieme e di sentirci per un po' di tempo. Ho scoperto un nuovo modo di lasciar andare le persone. Oggi ci siamo, ma con un rapporto diverso.

Un approccio differente

Credo sia un comportamento più maturo, è accaduto tutto in modo naturale. Ho scoperto una nuova me, anche grazie a lei, così ho deciso di raccontare questa storia. Al giorno d’oggi siamo tutti veloci a cambiare qualsiasi cosa, siamo liquidi.

Si percepisce una grande serenità

Quando ho presentato l’album Anime Parallele non ero serena come oggi, ero un po' più fragile. Nel corso di questi trent’anni ho avuto momenti difficili, non sempre ho creduto in me stessa e di essere all’altezza delle situazioni.