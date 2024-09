5/10 ©IPA/Fotogramma

Queste le dieci canzoni che si sfideranno per la statuetta di Song Of The Year: A Fuego Lento di Daymé Aracnea & Vicente García, A La Mitad di Maura nata, Aún Me Sigo Encontrando di Gian Marco & Rubén Blades, Caracas En El 2000 di Elena Rose, Danny Ocean & Jerry Di, Derrumbe di Jorge Drexler, Entre Paréntesis di Shakira, Grupo Frontera, Mi Ex Tenía Razón di Karol G, Según Quién di Maluma & Carin León, Te Lo Agradezco di Kany García & Carín León e 313 Residente, Silvia Pérez Cruz & Penélope Cruz (nella foto)

