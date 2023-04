Bad Bunny fa ballare il Festival Coachella 2023 a ritmo latino. VIDEO

Il 2022 è stato l’anno di Bad Bunny: la sua musica latina ha conquistato tutto il mondo, classifiche e piattaforme streaming. Quest’anno la conferma: è il primo artista portoricano a calcare il Main Stage, il palco principale del primo giorno di Coachella 2023. E lui, riconoscendo tutto questo, prima di iniziare mostra un video in cui si racconta e dice: "Sono il primo, ma non sarò l'ultimo". Non c’è nulla da fare: il suo show è a dir poco spettacolare: vedere per credere Condividi

È portavoce della sua musica in tutto il mondo, e il mondo lo ascolta, lo segue e lo ama. Anche chi può non apprezzare al massimo le sfumature reggaeton non può che rimanere estasiato dalla sua performance: non c’è niente da fare, si può solo restare incollati ad ascoltarlo. È un oceano di musica latina quello che si vede davanti al Coachella Stage, il palco principale, dove oggi si sono alternati anche Gorillaz, Becky G e Pusha T. approfondimento I Gorillaz portano “Cracker Island” al Coachella Festival. VIDEO

Bad Bunny, IL portoricano Ma quel palco, per la prima volta di un portoricano, è solo ed esclusivamente di Bad Bunny. Era già stato a Coachella nel 2029, ma quest’anno è un’altra storia. L'artista latino è il principale, l'headliner...e lui nel riconoscerlo, cerca di fare un passo indietro nella sua carriera. In un video emozionale che fa vedere prima di iniziare il concerto racconta come questo palco sia veramente così importante, e non solo per lui. Sui maxi schermi si vedono le immagini degli Hedliner degli scorsi anni, da Tame Impala a Billie Eilish e Harry Styles. E lui dice: "Sono il primo, ma non sarò l'ultimo", frase che ricalca quella pronunciata da Kamala Harris, prima vicepresidente donna della storia statunitense. Un evento storico, anche questo. E Bad Bunny lo sa. approfondimento I Chemical Brothers conquistano il Festival Coachella. VIDEO

Lo show, tra fuochi d'artificio e tanto spagnolo Chiede se le persone preferiscono che lui parli in inglese o spagnolo. La risposta? Spanish, please! E lui continua la sua performance nella sua lingua, che l'ha portato in cima a tutte le classifiche, in tutto il mondo. Nel suo show ballerini e fuochi d'artificio...e ovviamente i suoi maggiori successi. Coachella diventa latina per una sera, la prima dell'Headliner Bad Bunny.