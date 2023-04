I Gorillaz portano “Cracker Island” al Coachella Festival. VIDEO

"Cracker Island" da album diventa realta, e si trova a Indio, in California: i Gorillaz di Damon Albarn e Jamie Hewlett portano al Coachella uno show fantasmagorico, con la musica dell’ultimo album ma anche degli inizi di questo gruppo virtuale. Non convenzionale. Dal suono pop. Ma anche elettronico, hip hop, trip hop e rock alternativo. Il racconto della nostra inviata a Indio, Valentina Clemente

Più di sei milioni di copie vendute soltanto con il primo album, pubblicato nel 2001. Candidature ai Grammy Awards, Guinness dei primati come band virtuale di maggior successo, una nomination al Premio Mercury, passando poi per dischi di platino in tutto il mondo. Otto album in studio, di cui uno appena uscito e che è già un ulteriore esempio della sperimentazione di questo gruppo, virtuale, sì. Ma non troppo. Composto da quattro personaggi animati e due reali, uno su tutti Damon Albarn, frontman dei Blur. Che, nei Gorillaz, sperimenta sonorità uniche, che diventano indimenticabili.

Ops, Gorillaz did it again

Ops, they did it again. I Gorillaz ci sono riusciti, di nuovo: hanno conquistato la scena di Coachella. E non solo con “Cracker Island”, il loro nuovo album, ma anche con “Clint Eastwood”, “Dare”, “Feel Good Inc.”, “Dirty Harry” e molto altro ancora. Sono bravi, sono futuristici. Sono i Gorillaz, da sempre.

Ecco un breve video del loro concerto a Coachella 2023. A Indio dicono “Another ne for the books”, ovvero: un'altra performance da ricordare. Sì, quella dei Gorillaz.