Coachella 2023, le foto più belle del secondo giorno del Festival

8/15 Getty Courtesy of Coachella

A Coachella il suo concerto è uno dei momenti più attesi: parliamo del live di Labrinth, musicista, cantautore e produttore britannico di talento. Arrivato al successo grazie a canzoni come Still Don’t Know My Name, è anche il curatore della colonna sonora di "Euphoria", una delle serie tv più amate degli ultimi anni. Insieme a lui, una cantautrice che l'anno scorso è stata headliner: Billie Eilish

I Chemical Brothers conquistano il Festival Coachella. VIDEO