Coachella 2023, le foto più belle del primo giorno del Festival

"My name's Yungblud, I'm from the United Kingdom: welcome to my show!": inizia così il suo primo live a Coachella l'artista britannico amatissimo anche oltreoceano. Un perfetto concentrato di rock, punk e energia inarrestabile lo rendono un artista molto interessante, che avrà modo di far conoscere la sua musica sempre di più. Il suo concerto a Coachella? Adrenalinico!