“Blackpink in your area”: ecco il K-Pop headliner a Coachella.VIDEO

Senti “Blackpink” e dici “In your area”: al Coachella arriva il pop sudcoreano di uno dei gruppi più amati al mondo, anche in Italia. Il pop delle quattro idol, che erano già state a Indio ma su un altro palco, approda sullo spazio principale del Festival. Precise, forse un po’ troppo, ma il pubblico presente canta un po’ nella loro lingua tanto è l’affetto che vuole dimostrare alle ragazze arrivate da lontano (che hanno conquistato anche tante celebrities statunitensi). Il racconto della nostra inviata a Indio

Welcome to the K-World: a Coachella la musica arriva dalla Corea del Sud, attraverso le Blackpink: il loro concerto rasenta la perfezione, e infatti mi sono chiesta se mai si sono rese conto di quello che sono riuscite a fare in pochi anni. Arrivare sul palco principale di questo festival è un’impresa che pochi riescono a raggiungere, ancor di più se si porta un pop innovativo proprio come quello di cui le Blackpink si fanno portavoce. Ma loro vanno avanti e la loro musica viene prima di tutto, anche delle emozioni. Che, però, riescono a regalare ai tantissimi presenti sulla spianata di Indio e, ad ogni loro canzone, si sente anche “We love you, Blackpink”.

Ma come si sono formate e perché piacciono così tanto? Nascono nel 2016, dopo lunghi anni di ricerche, studi e stage. Inizialmente vengono presentate come Pinkpunk ma poi diventano Blackpink, idol band creata dalla società di intrattenimento sudcoreana YG Entertainment che ha presentato la band svelandone i componenti settimanalmente. Le Blackpink, ovvero Lisa, Jisoo, Jennie e Rosé sono la girlband sudcoreana più famosa di tutti i tempi. Il loro primo album “Blackpink in Your Area” viene pubblicato nel 2018, ottimi risultati in classifica. Le Blackpink vincono 34 premi, ricevono oltre 131 nomination, ottengono miliardi di visualizzazioni solo su YouTube, 6,3 miliardi di stream solo sulla piattaforma di Spotify e registrano il tutto esaurito con il loro primo tour nelle arene in Nord America. Dopo aver firmato con Interscope Records (in partnership con YG Entertainment), nel 2020 pubblicano il disco “The Album”, anticipato dalle hit “How You Like That” e “Ice Cream” in collaborazione con la superstar Selena Gomez.

Le star da record del K-Pop

Nonostante il disco esca nel pieno della pandemia, le Blackpink ottengono risultati record in tutto il mondo, a partire dal debutto alla posizione n.2 della classifica Billboard 200 e nella classifica inglese degli album. La traccia “Lovesick Girls” vende oltre 1.4 milioni di copie in tutto il mondo. Ad oggi le ragazze contano oltre 11 miliardi di stream totali. Sono l’unico gruppo femminile ad apparire sulla copertina di Rolling Stone, dopo le Spice Girls e le Destiny’s Child, collaborano con Dua Lipa e Lady Gaga. Ma soprattitto sono il primo gruppo coreano tutto al femminile in assoluto a cantare al Coachella.

Un documentario sulla loro storia

Dopo essere state le protagoniste del film “BLACKPINK: Light Up The Sky” nel 2020, descritto dal The New York Times come un “documentario avvincente in grado di mettere in luce le varie personalità degli esponenti del gruppo”, proseguono nella loro carriera musicale, pubblicando il secondo album in studio “Born Pink”. Numeri da record che si confermano anche con questa pubblicazione, il più alto debutto per le Blackpink su Spotify dove in 24 ore tutte le 8 tracce raggiungono complessivamente 42 milioni di stream. Il nuovo singolo “Shut Down” debutta alla #1 nella classifica globale di Spotify con oltre 6,6 milioni di stream.

"Pink Venom"

Il primo singolo “Pink Venom”, arriva al primo posto della Billboard Global 200 e della classifica Spotify globale, accumulando 7,9 milioni di stream su Spotify nelle prime 24 ore. Il videoclip batte il record su YouTube con oltre 90,4 milioni di visualizzazioni nelle prime 24 ore: JISOO, JENNIE, ROSÉ e LISA, infrangono il record per la più grande uscita per delle artiste femminili (band o soliste) in questa decade e il terzo più alto debutto nelle prime 24 ore di tutti i tempi. E poi, inizia “Born Pink Tour”, il tour mondiale, che tocca quattro continenti e prevede più di 1 milione e mezzo di spettatori tra Stati Uniti, Europa Arabia Saudita, Singapore e Nuova Zelanda, fine del tour, il 21 giugno 2023.

Un fenomeno partito dalla Corea del Sud che ha conquistato il mondo, e soprattutto Coachella 2023