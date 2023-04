Che Anderson .Paak fosse un musicista e un artista straordinario, si sapeva già. Ma che il suo alter ego Dj Pee .Wee fosse anche così divertente, lo potevamo solo immaginare. Un’ora e mezza all’interno di un nuovo spazio al Coachella con i suoi amati vinili (presi in prestito da Kevin, titolare del negozio di dischi As The Record Turns a Los Angeles) e l’artista californiano ha shakerato tutto il Festival. Il racconto della nostra inviata a Indio, Valentina Clemente

“Questa volta siamo al Coachella: venite al mio live set, non dimenticatelo”: il messaggio pubblicato sul profilo Instagram di Dj Pee Wee, alcuni giorni fa, non lasciava spazio all’immaginazione. Incuriosita, arrivata a Indio per il secondo giorno mi sono catapultata alla Heineken House (e non solo perché la musica di Anderson .Paak mi piace tantissimo). L’anno scorso aveva suonato alla Desert Soho House, ma portare i vinili all’interno del Coachella è tutta un’altra storia. Wee/Anderson .Paak sa come scuotere una tenda pienissima di gente, sa far ridere, ballare e letteralmente far divertire le persone. La musica che ha portato al Coachella? La sua, certo, ma anche quella degli amici Kaytranada (presente a Coachella il primo giorno), Snoop Dogg, Eurythmics ma anche Fergie e Domi & JD Beck, sul palco insieme a lui.

Tutti vogliono essere al dj set di Dj Pee Wee / Anderson .Paak

Per entrare la fila è lunghissima e si rischia l’insolazione (soprattutto per chi ha la pelle chiara, come la mia!), ma l’attesa ne vale assolutamente la pena. L’apertura del suo dj set è con “Leave the door open” dei Silk Sonic, duo che lo stesso .Paak ha formato con Bruno Mars, e che ha conquistato quattro Grammy nel 2022 e anche il disco di diamante. È l’unico dj set a cui TUTTI vogliono partecipare, nell’attesa che qualcuno lasci lo spazio per poter accedere (sono ammesse massimo 300 persone, ma in coda ce ne sono di più!) Great job, Dj Pee Wee aka Anderson .Paak!