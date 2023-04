Calvin Harris torna al Festival Coachella: let's dance! VIDEO

"Returning to the Desert": Calvin Harris è uno dei protagonisti del secondo giorno di Coachella 2023. A Indio torna dopo alcuni anni, e lo fa con "Miracle", il suo nuovo singolo con Ellie Goulding. La voce della cantutrice inglese si sente ancora nel corso della serata, nella canzone "Outside". La performace di Calvin Harris? Una festa

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



La musica di Calvin Harris non si spiega: si balla! "Returning to the desert" è la frase con cui è stato annunciato il suo ritorno a Coachella, attesissimo sì. E che non ha deluso nessuno. Nonostante l'inizio posticipato di circa mezz'ora, sono pochissime le persone che scelgono di andare via. Quando, poi, inizia lo show, Coachella diventa un'enorme discoteca a cielo aperto. Quindi: Let's dance!