Spettacolo

Coachella 2023, le foto più belle del primo giorno del Festival

Coachella 2023, si parte! Il primo giorno del festival più atteso dell’anno è iniziato a ritmo latino: l’headliner è Bad Bunny, primo artista portoricano ad esibirsi come cantante principale sul main stage. Prima di lui, Becky G e i Gorillaz di Damon Albarn. Energico Yungblud, a cui è seguito lo show di Kaytranada e di The Chemical Brothers. Super Blondie, Blink-182 e Metro Boomin. Tanti i giovani artisti: DOMI & JD Beck, Benee, Wet Leg e Angèle. Il racconto della nostra inviata a Indio, Valentina Clemente

Prima un video emozionale in cui, in spagnolo, racconta il percorso artistico che l'ha portato ad essere il primo headliner portoricano della storia di Coachella. Pensieri accompagnati da alcune immagini simbolo della sua carriera, poi la frase: "Sono il primo, ma non sarò l'ultimo" e il via al concerto. Bad Bunny, 29 è nella storia del Coachella Festival e con lui il suo show. La canzone a dare l'inizio al live è "Tití Me Preguntó" e tutti iniziano a ballare sulle note del "reggaetonero de Puerto Rico"

"Preferite che io parli in spagnolo o inglese?" chiede Bad Bunny alla folla che, senza esitazione, risponde: "Spanish!" E lui, felice, inizia a parlare nella sua amatissima lingua, ma soprattutto a cantare in spagnolo, caratteristica che l'ha portato ad essere l'artista più ascoltato su tutte le piattaforme di streaming in tutto il mondo nel 2022. Fuochi d'artificio, ballerini, un'ampia pedana sospesa da cui lui cantava: lo show di Bad Bunny è da headliner