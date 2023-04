Coachella 2023, tutto quello che c'è da sapere sul Festival

Dalle date alla location passando per gli headliner, ecco la guida completa al Coachella Valley Music and Arts Festival 2023

Anno dopo anno il Coachella Valley Music and Arts Festival si è affermato come uno degli appuntamenti musicali più attesi, amati e celebri a livello mondiale. A pochi giorni dall’inizio della nuova edizione, ecco tutto quello che c’è da sapere sull’evento.

Il Coachella 2023 si svolgerà in due weekend di aprile. Il primo sarà quello dal 14 al 16 , il secondo quello dal 21 al 23 .

Il Coachella ha assunto sempre maggior popolarità grazie a una line up con alcuni dei nomi più famosi della scena discografica internazionale. Nel corso degli anni tantissimi artisti sono saliti sul palco, tra questi Ariana Grande, The Weeknd, Eminem, Lady Gaga e Kendrick Lamar.

COACHELLA 2023, LA LINE UP

Oltre agli headliner, tantissimi altri artisti si alterneranno sul palco. Nelle giornate di venerdì troveremo i Gorillaz, Burna Boy, Becky G, le Wet Leg e Yungblud. Sabato sarà la volta di Rosalía, Eric Prydz, Charli XCX e Labrinth, domenica ascolteremo la musica di Björk, Kali Uchis e Latto. Inoltre, presente anche Calvin Harris a cui sarà affidato lo spazio ‘Returning to the desert’.

COACHELLA 2023, LA NOVITà

Quest’anno, per la prima volta, i concerti saranno trasmessi in livestream su YouTube permettendo così di godere dello spettacolo musicale anche alle persone non presenti.