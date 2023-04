Due weekend all’insegna della musica con alcuni degli artisti più influenti e popolari al mondo. Tra pochi giorni prenderà avvio la nuova edizione del Coachella Valley Music and Arts Festival , l’appuntamento musicale in grado di far accorrere migliaia di persone da ogni parte del pianeta. Per la prima volta gli appuntamenti musicali saranno trasmessi su YouTube.

Come rilanciato anche da Rolling Stone, per la prima volta nella storia del Festival le esibizioni degli artisti (FOTO) saranno trasmesse su YouTube, come comunicato dalla piattaforma: “Ogni anno il Coachella diventa sempre più grande e migliore, facciamo di tutto per questo momento. Mentre ci prepariamo per una delle line up più internazionali della storia del Coachella Valley Music and Arts Festival, ci stiamo impegnando al massimo per rendere l’esperienza di livestream e la presenza di YouTube di quest’anno le più epiche di sempre!”.