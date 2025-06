Eminem contro Meta: "Usa le mie canzoni senza autorizzazione"

Eight Mile Style, la casa discografica di Eminem, ha intentato una causa per violazione del copyright contro Meta, la società di Mark Zuckerberg proprietaria di Facebook, Instagram e Whatsapp, perché avrebbe distribuito la musica del rapper sulle sue piattaforme senza le dovute licenze. “Nonostante non siano state concesse licenze, le registrazioni di Eight Mile Compositions sono state riprodotte e sincronizzate con contenuti visivi sulle piattaforme di Meta in milioni di video, che sono stati visualizzati miliardi di volte”, si legge nei documenti legali depositati in una Corte del Michigan e riportati da Rolling Stone. “La violazione pluriennale e continua da parte di Meta di Eight Mile Compositions è un altro caso di un’azienda da un trilione di dollari che sfrutta gli sforzi creativi degli artisti musicali per l’osceno vantaggio economico dei suoi dirigenti e azionisti, senza licenza e senza riguardo per i diritti dei titolari della proprietà intellettuale”. Eight Mile Style detiene il controllo della musica di Eminem pubblicata tra il 1995 e il 2005, circa 243 canzoni come Lose Yourself e The Real Slim Shady. I danni richiesti ammonterebbero a 109 milioni di dollari, approssimativamente 150 mila dollari a brano.