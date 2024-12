Il rapper statunitense, al secolo Curtis James Jackson III, ha detto che presto potrebbe fare ritorno in studio di registrazione per lavorare a un possibile progetto musicale insieme all’artista Marshall Bruce Mathers III. La possibilità di questa collaborazione è stata discussa da Eminem all’inizio della settimana, suscitando entusiasmo tra i fan. E ora il collega aumenta le speranze dei loro appassionati, dando nuovi assaggi di quella che ormai viene percepita come una promessa

Il rapper statunitense, al secolo Curtis James Jackson III, ha dichiarato che presto potrebbe fare ritorno in studio di registrazione per lavorare a un possibile progetto musicale insieme all’artista Marshall Bruce Mathers III, meglio conosciuto con il nome d’arte di Eminem. La possibilità di questa collaborazione è stata discussa da Eminem all’inizio della settimana, suscitando entusiasmo tra i fan. E ora il collega aumenta le speranze dei loro appassionati, dando nuovi assaggi di quella che ormai viene percepita come una promessa.

Sta per arrivare l'album congiunto di Eminem e 50 Cent o non sta per arrivare l'album congiunto di Eminem e 50 Cent? Questo è il dilemma amletico che attanaglia i fan di entrambi i rapper, dopo che tutti e due hanno accennato alla possibilità di vedere (anzi: ascoltare) presto un disco di Eminem feat. 50 Cent.

Le parole di Eminem

L’interesse per il progetto è stato ulteriormente alimentato dalle dichiarazioni di Eminem durante un’intervista su Shade 45, la stazione radio di SiriusXM, con DJ Whoo Kid.

Un album collaborativo tra Eminem e 50 Cent è da anni uno dei desideri più ambiti dai fan di entrambi gli artisti, sia per i sostenitori di Shady che per quelli di G-Unit. La possibilità di vedere questa collaborazione concretizzarsi continua a far sperare il pubblico. Il semi-regalo (semi perché non si sa se arriverà sotto l’albero dei fan o no) è stato impacchettato e portato dal Babbo Natale del rap la vigilia di Natale (il 24 dicembre scorso), quando Eminem e il suo storico manager Paul Rosenberg sono stati ospiti di DJ Whoo Kidd per una rara intervista di 30 minuti su Shade45. Nel corso della chiacchierata, Eminem ha affrontato il tema della potenziale realizzazione di un intero progetto musicale insieme a 50 Cent, qualcosa che i fan attendono con impazienza da molto tempo.

Quando gli è stato chiesto della possibilità di creare un intero album con 50 Cent, Eminem ha risposto: "Sarebbe incredibile! Dobbiamo solo smettere di perdere tempo e farlo. Non direi mai che è impossibile”.

Ma comunque la collaborazione tra Eminem e 50 Cent non si è mai interrotta del tutto. All'inizio di dicembre, Eminem e 50 Cent hanno collaborato con Snoop Dogg e Dr. Dre per l’album Missionary, partecipando al brano di punta Gunz N Smoke con cui hanno dimostrato ancora una volta la loro affinità artistica e la capacità di creare musica di grande impatto.

Nel corso della stessa intervista sulla stazione radio di SiriusXM, Shade 45, Eminem ha anche condiviso alcune riflessioni su uno dei suoi progetti passati, l'album Encore del 2004. Ha spiegato che questo disco avrebbe potuto competere con The Eminem Show in termini di qualità, se non fosse stato per la diffusione illegale di alcune tracce prima del lancio ufficiale.

"Se non ci fossero state quelle fughe di brani, Encore sarebbe stato praticamente allo stesso livello di The Eminem Show," ha affermato. "Sette canzoni sono state fatte trapelare in anticipo... Questo ha compromesso il risultato finale. Detto ciò, non odio quell’album, anzi."

Pubblicato a novembre del 2004, Encore debuttò direttamente in vetta alla classifica Billboard 200, vendendo ben 710.000 copie nella prima settimana. Nonostante le difficoltà incontrate, l’album rimane un capitolo significativo nella discografia di Eminem.