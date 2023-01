8 Mile, 50 Cent al lavoro con Eminem su una serie tv

Il rapper e produttore newyorkese rivela a Big Boy TV l'intenzione di riadattare in chiave televisiva il film di Curtis Hanson del 2002. "Sarà un grande show" Condividi

Ventuno anni fa arrivava al cinema 8 Mile, un cult per tutti gli appassionati del genere hip hop, il primo (e finora unico) film da attore protagonista per Eminem. L'opera parzialmente biografica diretta da Curtis Hanson sembra ora poter risorgere a nuova vita con una serie tv che sarebbe prodotta da 50 Cent in collaborazione con lo stesso Eminem.

Ad annunciarlo è stato proprio il rapper di New York intervistato da Big Boy. "Porterò 8 Mile in tv" ha detto 50 Cent confermando che anche Eminem è coinvolto nel progetto e che i due hanno già iniziato a lavorarci: "Ci stiamo muovendo", ha garantito.

Sarà "un grande show", ha aggiunto 50 Cent, "Ci sto lavorando. Non ho dubbi. Non sto sbagliando un colpo, non sto sbagliando un colpo", ha poi detto facendo riferimento alla sua serie su Starz Power e ai vari spinoff da essa tratti: Power Book II: Ghost, Power Book III: Raising Kanan and Power Book IV: Force.

Il rapper ha poi spiegato che non è stato complicato convincere Eminem e che immagina la serie come una rivisitazione in chiave moderna e contemporanea del film di 20 anni fa, paragonandola come iniziativa a Bel-Air, il reboot di Willy Il Principe di Bel-Air prodotto da Peacock. "Mi piacerebbe poter mostrare e offrire nuovi dettagli – ha spiegato – cose dette nelle interviste o altre già utilizzate. Vedrete emergere queste cose e il carattere dei personaggi".