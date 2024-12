Eminem, dopo la morte della madre intona "Without Me"

Per la prima volta dalla morte della madre Debbie Nelson, scomparsa la scorsa settimana all’età di 69 anni per un tumore ai polmoni, Eminem ha cantato Without Me, il brano che descrive la loro relazione tesa. Durante lo show all’Abu Dhabi F1 Grand Prix, il rapper non ha però intonato i versi “F**k you Debby”, che sono stati invece riprodotti dal pubblico. Marshall Mathers e la madre sono stati distanti per tutta la vita, e lui ha affrontato il loro complicato rapporto in diversi album. Nel singolo My Name Is del 1999 non le aveva risparmiato accuse: “'I just found out my mom does more dope than I do (Damn). I told her I’d grow up to be a famous rapper. Make a record about doin’ drugs and name it after her (Ho appena scoperto che mia madre fa più droga di me (Dannazione). Le ho detto che da grande sarei diventato un rapper famoso. Fai un disco sull'uso di droghe e intitolalo come lei)”. Nel brano Cleanin’ Out My Closet del 2002 aveva poi definito Nelson una “str***a egoista” che sperava “bruciasse all’inferno”, mentre in un altro l’aveva accusata di avergli cosparso il cibo di Valium quando era bambino. La donna aveva fatto causa al figlio per diffamazione per 10 milioni di dollari, ma alla fine ne aveva ottenuti solo 25 mila e, dopo aver pagato gli avvocati, ne aveva conservati appena 1.600. Dopo la diagnosi di cancro al seno, arrivata nel 2010, madre e figlio si erano riavvicinati, ma tre anni fa la loro relazione era peggiorata nuovamente.