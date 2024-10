Eminem diventa nonno: l'annuncio nel videoclip di Temporary. VIDEO

Temporary, dedicata a Hailie Jade e contenuta nel The Death of Slim Shady (Coup De Grâce), è stata accompagnata da un video commovente in cui si vede Hailie dare al padre una maglietta, col numero uno e la scritta "grandpa", insieme all'ecografia del suo bambino (o della sua bambina)

Per dare la notizia, Eminem ha scritto una canzone. O meglio. Temporary, dedicata a Hailie Jade e contenuta nel suo nuovo album The Death of Slim Shady (Coup De Grâce), è stata accompagnata da un video commovente in cui si vede Hailie dare al padre una maglietta, col numero uno e la scritta "grandpa" , insieme all' ecografia del suo bambino (o della sua bambina).

A renderlo nonno sarà proprio la sua amata Hailie Jade, a cui ha dedicato When I'm Gone, Mockingbird, Hailie's Song e My Dad's Gone Crazy. E il cui volto è tatuato sul suo braccio.

Di cosa parla Temporary

Temporary, featuring Skylar Grey, è una delle due canzoni di The Death of Slim Shady che il rapper ha dedicato ai suoi figli. L'altra, Somebody Save Me, è una lettera di scuse per le sue mancanze come padre.

Il dodicesimo album di Eminem è uscito lo scorso luglio, anticipato dai singoli Houdini e Tobey con Big Sean e Babytron. Il disco ha debuttato al n. 1 nella Billboard 200 e, di recente, è tornato in Top 10 dopo l'uscita della Expanded Mourner's Edition.

"Molte persone mi chiedono | ho paura della morte? | La verità è che penso che ciò che mi spaventa di più | è non essere in grado di dirti tutte le cose che vorrei dirti quando non ci sarò più | Quindi questa canzone è per Hailie, per quando arriverà quel giorno", canta in Temporary.

"Sì, quindi Hailie Jade, ti ho scritto questa canzone | Per aiutarti ad affrontare la vita ora che non ci sono più | Come dovrei iniziare? Voglio solo dire | Prenditi cura di Alaina, Stevie e zio Nate | E, tesoro, sii forte, so che ero la tua roccia | e lo sono ancora, dire addio non èmai facile, ma perché piangi? | Basta Hailie, tesoro, asciugati gli occhi | questo non è per sempre".