Eminem, è uscito il videoclip di Tobey

Eminem , con indosso la maschera di Jason Voorhes, il serial killer di Venerdì 13, affonda la motosega in una versione di sé stesso mentre il sangue invade lo schermo. Accade nel videoclip di Tobey, il secondo singolo che anticipa il nuovo album The Death of Slim Shady (Coup de Grâce) , che uscirà venerdì 12 luglio. Con il rapper di Detroit ci sono anche altre due voci del Michigan, BabyTron e Big Sean, che nel video diretto da Cole Bennett interpretano gli operai di una fabbrica al lavoro alla catena di montaggio. In una scena che precede il misfatto, Eminem siede invece sui gradini della sua casa d’infanzia e ricrea così la copertina sbiadita di The Marshall Mathers LP, il suo terzo album in studio di 24 anni fa.

IL PRIMO SINGOLO HOUDINI, IN ATTESA DELLE ALTRE NOVITÀ

The Death of Slim Shady (Coup de Grâce) è il dodicesimo album in studio di Eminem. Dopo l’uscita del primo singolo, Houdini, e del suo videoclip, che include l’alter ego Slim Shady e richiami evidenti a Without Me del 2002, è arrivato Tobey, che nell’artwork riprende il meme del doppio Spiderman. Il brano segna la prima collaborazione di Eminem con BabyTron e la quarta con Big Sean dopo quelle del 2017 in No Favors, Friday Night Cypher e Detroit Vs. Everybody. In un post pubblicato su X il 3 luglio, Big Sean ha anche rivelato che il primo CD acquistato con i propri soldi era stato proprio quello di Eminem.