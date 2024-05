Hailie Jade, la figlia di Eminem si è sposata: il ballo con il padre

La 28enne si è unita in matrimonio con con Evan McClintock che aveva iniziato a frequentare per la prima volta nel 2016. La ragazza ha da sempre un rapporto speciale con suo papà ed è stata fonte di ispirazione per tanti grandi successi del rapper

Avevano iniziato a frequentarsi nel 2016, si erano fidanzati ufficialmente lo scorso febbraio e ora si sono sposati. A Battle Creek in Michigan, Hailie Jade Scott, 28enne figlia del rapper americano Eminem, si è unita in matrimonio con Evan McClintock. La cerimonia, definita di “dimensioni modeste, si è svolta nella splendida location del Bed and Breakfast Greencrest. Protagonista degli scatti, oltre alla coppia, è stato il padre della sposa Eminem che ha indossato un elegante vestito per l’occasione e si è messo a ballare con la figlia.

Il matrimonio Nella foto pubblicata sul suo profilo Instagram ufficiale, Hailie Jade Scott scrive: “Questa settimana mi sono svegliata da sposa! Non avremmo potuto chiedere una festa migliore o più bella per il nostro fine settimana. Sono state versate tante lacrime di felicità, abbiamo riso parecchio e si è percepito tanto amore. Evan e io siamo così grati per tutti i familiari e gli amici che sono venuti a sostenerci e a far parte di questo nuovo capitolo della nostra vita come marito e moglie”. Tra gli invitati vip al matrimonio anche i rapper 50 Cent e Dr.Dre, grandi amici del padre della ragazza.

Il rapporto con il padre È sempre stato un rapporto molto speciale quello tra Eminem e Hailie. È una figlia che di fatto ha cresciuto quasi da solo, dopo il brutto e complesso divorzio con l’ex moglie Kim, ed è stata fonte di ispirazione per diversi suoi brani di grande successo. Per citarne alcuni, parlano della ragazza When I’m Gone, Mockingbird, Hailie’s Song e My Dad’s Gone Crazy. In quest’ultimo interviene nella canzone anche la voce di Hailie.