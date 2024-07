Eminem, in Tobey la versione del rapper sulle origini di Spider-Man

Dopo aver annunciato il nuovo album The Death of Slim Shady (Coup De Grâce), Eminem ha pubblicato un nuovo brano, Tobey, che contiene una versione originale della storia di Spider-Man. Secondo il rapper, il supereroe non diventa un paladino della giustizia per il morso di un ragno, bensì per quello di una capra. “Tobey McGuire got hit by a spider, but see, me, it was a goat”, rappa all’inizio del brano BabyTron, uno dei due rapper del Michigan (l’altro è Big Sean) che hanno collaborato con Eminem al brano. Anche la cover del singolo fa riferimento al meme di Spider-Man.