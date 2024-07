"Singolarmente", i 25 singoli usciti e da non perdere

5/24 Credit Chiara Ceccaioni

Cold Yet Dazzling di DANXGEROUS (progetto solista di Daniela “Dan” Mariti, già voce e chitarra degli In June) parla della lotta contro l’essere troppo affezionati, succubi di un rapporto che, seppur intenso e stretto, racchiude in sé un mare di problematicità, come una nebbia fitta che pervade tutto ciò che ci circonda, perfino la nostra stessa casa, che dovrebbe offrirci calore e sicurezza ma, in realtà, può improvvisamente diventare un luogo ghiacciato ed instabile, vuoto di significato

