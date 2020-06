Lo scorso maggio, Eminem ha festeggiato i vent’anni della sua carriera e dell’album “The Marshall Mathers LP”. E ha aggiornato la lista dei rapper che - secondo la sua opinione - sono (e sono stati) i più bravi di sempre. Una lista ricca di nomi noti, ma non senza sorprese, che lo youtuber NoLifeShaq ha trasformato in video. Un ordine, per la verità, però non esiste: Eminem si è limitato a fornire i nomi dei suoi “idoli” senza inserirli in una classifica