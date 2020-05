Eminem confessa: "Cerco i miei testi su Google"

Eminem confessa una piccola abitudine che tutti gli utenti fanno, in particolare i suoi fan

Eminem non ricorda tutti i testi delle sue canzoni. Il rapper ha confessato in un podcast in compagnia del collega Lil Wayne di avere sempre paura di poter ripetere qualche strofa o frase quando è impegnato nella scrittura. È proprio Lil Wayne ad aprire il discorso ammettendo che spesso deve cercare su Google i suoi testi quando registra nuove canzoni per assicurarsi che non ripeta nessuno dei suoi vecchi versi. “Se guardi la mia cronologia su Google e premi “L”, la prima cosa che verrà fuori sono i testi di Lil Wayne”, ha detto a Eminem. “Devo letteralmente cercare su Google i miei testi per essere sicuro di non aver detto qualcosa prima”. Eminem a quel punto ammette di fare la stessa cosa: “Lo giuro su Dio, anche io lo faccio. L'ho fatto ieri sera, è divertente da morire. Lo faccio da cinque anni ormai”. Un piccolo siparietto che ha divertito entrambi i rapper. Lil Wayne ed Eminem (le canzoni più famose) si sono poi soffermati sul fatto che lavorano alla scrittura da tanti anni e anche per questo hanno paura di ripetersi.

La beneficenza di Eminem approfondimento La storia di Eminem, dalla 8 Mile alla fama mondiale Durante la sua apparizione nel programma radiofonico, Eminem ha anche annunciato che avrebbe donato 250 mila dollari alla sua organizzazione benefica, la Marshall Mathers Foundation, impegnata a sostenere i giovani svantaggiati di Detroit. La fondazione ha anche aiutato i residenti della città d’origine di Eminem ad affrontare la pandemia di coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE). Lo stesso Eminem ha donato pasti agli ospedali della zona di Detroit per i lavoratori in prima linea. Durante la diretta dei due rapper si è aggiunto anche Jack Dorsey, CEO di Twitter, che ha annunciato di voler donare 750 mila dollari per raggiungere quota un milione: “Voglio contribuire ancora di più. Daremo un bel milione di dollari per la sua fondazione in modo che possa aiutare quante più persone possibile”.