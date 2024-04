Eminem, in estate l'album The Death of Slim Shady (Coup De Grâce)

Il rapper annuncia un nuovo disco, il primo in quattro anni, con un trailer che mette in scena la diretta di un tg dalla scena di un crimine. A essere stato ucciso è proprio Slim Shady, l'alter ego che rappresenta il lato più dissacrante di Marshall Mathers

Con un trailer di 30 secondi diffuso sui social, Eminem ha annunciato il suo ritorno sulla scena discografica. Il rapper originario di Detroit, che compirà 52 anni il prossimo 17 ottobre, è pronto a pubblicare il suo dodicesimo album in studio da solista, il primo in quattro anni. Il titolo del disco sarà The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)”, la data di rilascio non è ancora precisa ma sarà comunque la prossima estate.

Sulla scena del delitto Il trailer mette in scena un collegamento live di un tg dalla scena di un crimine: la morte di Slim Shady, l’alter ego di Eminem (al secolo Marshall Bruce Mathers III) fin dai suoi esordi. “Grazie alle sue complesse, spesso criticate rime da scioglilingua, l’anti-eroe noto come Slim Shady non è mai stato a corto di nemici”, dice il giornalista a cui segue la testimonianza di 50 Cent, da sempre sodale di Eminem: “Non è un amico, è uno psicopatico”, dice. vedi anche Eminem, il teaser per il nuovo album Infinite 2 è un pesce d'aprile

"ERA SOLO QUESTIONE DI TEMPO" Poi il reporter riprende la parola: “Le stesse liriche rudi e le sue controverse pagliacciate potrebbero alla fine aver portato alla sua morte. Seguitemi mentre ricostruiamo gli eventi che hanno condotto all’omicidio di Slim Shady”. Il breve filmato si conclude con la testimonianza di un uomo col volto pixelato e la voce camuffata: “Era solo questione di tempo per Slim Shady”, dice un attimo prima di sporgersi in avanti finendo oltre l’area delimitata dai pixel e rivelando il suo vero volto: proprio quello di Eminem.

COSA C'È DIETRO IL TITOLO? Titolo del disco e trailer fanno pensare all’intenzione di Eminem di chiudere definitivamente una lunghissima fase della sua carriera, iniziata nel 1996 con l’EP Infinite ed esplosa tre anni dopo con The Slim Shady LP e il singolo My Name Is. Dopo quasi 30 anni, insomma, Eminem sembra deciso a riporre definitivamente nell’armadio il costume da villain di Slim Shady, il suo lato più dissacrante e cattivo, forse per abbracciare una nuova fase della sua carriera. Quella frase che conclude il trailer, “era solo questione di tempo per Slim Shady”, pronunciata dall’artista in persona, sembra un vero e proprio manifesto. A meno che non sia l'ennesima boutade di un artista che ha sempre camminato in equilibrio tra i contenuti più profondi e il sarcasmo, tra l'introspezione personale e il politicamente scorretto. leggi anche 8 Mile, 50 Cent al lavoro con Eminem su una serie tv

L'ULTIMO DISCO NEL 2020 L’ultimo disco di Eminem, Music to Be Murdered By, è uscito nel gennaio del 2020, alla vigilia della pandemia da Covid, ed è stato il solito straordinario successo, issandosi al primo posto della Billboard 200 anche grazie alla viralità del singolo Godzilla con Juice Wrld. In tutta la sua carriera, il rapper di Detroit ha venduto più di 7 milioni di copie solo negli Stati Uniti, conquistando così sette dischi di platino. Facile immaginare che il tanto atteso nuovo album possa replicare il successo dei precedenti, ancora di più vista la grande curiosità suscitata dal trailer che potete vedere nel post embeddato qui sotto.

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Twitter, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie