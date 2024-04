Eminem, il teaser per il nuovo album Infinite 2 è un pesce d'aprile

“L’attesissimo nuovo album in studio ritorna dove tutto è cominciato. Infinite, ma ora è ancora più infinito. Fuori oggi!”. Il primo aprile Eminem ha sorpreso i fan con un teaser trailer per annunciare sui social l’uscita di un nuovo album intitolato Infinite 2, successore dell’omonimo disco di debutto del 1996. Nel video accompagnato dal brano Crack a Bottle, il primo estratto dall’album Relapse che nel 2009 aveva segnato il ritorno di Marshall Mathers dopo una pausa di quattro anni, un collage di commenti ha implorato il rapper di uscire al più presto con nuova musica. Con un riuscitissimo pesce d'aprile , Eminem ha quindi convogliato sulle piattaforme di streaming i fan, che hanno cercato invano la sua ultima opera musicale. “È un pesce d’aprile? Sto per piangere, non farmi questo”, ha scritto su Instagram una follower. “Perché mi fai venire un infarto, fratello”, ha commentato un altro.

UN NUOVO ALBUM (DAVVERO) IN USCITA

Nonostante il pesce d’aprile, Eminem dovrebbe davvero pubblicare presto il dodicesimo album in studio, come recentemente confermato dal rapper Dr. Dre al conduttore Jimmy Kimmel: “Eminem sta lavorando al suo album, che uscirà quest’anno. In realtà gli ho parlato e ha detto che andava bene che facessi questo annuncio proprio qui in questo show. Quindi ha un album in uscita, io ho delle canzoni dentro ed è fuoco”. Slim Shady aveva pubblicato l'ultimo disco Music to Be Murdered By, che includeva 20 tracce e collaborazioni anche con Ed Sheeran e Anderson .Paak, nel gennaio del 2020.