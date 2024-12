È morta Debbie Nelson, la madre di Eminem

Una vita difficile, descritta nella sua autobiografia

Nata nel 1955 in una base militare in Kansas, negli Stati Uniti, Debbie Nelson ha raccontato di aver avuto un'infanzia difficile in una "famiglia numerosa e disfunzionale”, come lei stessa ha descritto nella sua autobiografia del 2008, intitolata My Son Marshall, My Son Eminem. In questo libro, la madre del rapper ha scritto che i suoi genitori si separarono prima che lei compisse dieci anni, costringendola così a farsi carico della famiglia poiché lei era la maggiore di cinque figli.

A 16 anni non ancora compiuti, sposò Marshall Bruce Mathers Jr., padre di Eminem, e due anni dopo, nel 1972, diede alla luce il futuro artista di hit come Lose Yourself.