Eminem, è uscita la nuova canzone Somebody Save Me con Jelly Roll

Jelly Roll è tra gli artisti in maggior ascesa del momento, tra i recenti riconoscimenti troviamo due nomination ai Grammy Awards come Best New Artist e nella categoria Best Country Duo/Group Performance per Save Me Lainey Wilson. Inoltre, il cantante ha ricevuto due candidature agli MTV Video Music Awards 2024 per la Best Collaboration grazie a Wild Ones con Jessie Murph e nella categoria Video for Good per Best for Me con Joyner Lucas.

approfondimento Eminem pubblica il nuovo album The Death of Slim Shady (Coup De Grâce)