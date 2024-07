Eminem pubblica il nuovo album The Death of Slim Shady (Coup De Grâce)

Il 31 maggio Eminem ha alzato il sipario sulla sua nuova era discografica lanciando il brano Houdini, accolto molto positivamente tanto da contare al momento oltre 220.000.000 di streaming su Spotify. Il 2 luglio l’artista ha lanciato Tobey. Ora, il rapper ha pubblicato The Death of Slim Shady (Coup de Grâce), composto da diciannove tracce. Eminem ha specificato su Instagram: “The ‘Death of Slim Shady’ è un concept album, quindi, se non ascoltate le canzoni in ordine, potrebbero non avere senso”.

Eminem è tra i rapper più acclamati della scena internazionale. Dal debutto alla fine degli anni ’90 ai grandi successi, l’artista è riuscito a conquistare pubblico e critica venendo anche milioni di copie. Tra i suoi lavori troviamo The Eminem Show, Encore, Recovery e Music to Be Murdered By.

Per quanto riguarda i singoli, ricordiamo Without Me, Cleanin' Out My Closet, Lose Yourself, Just Lose It e Not Afraid. Spazio anche alle collaborazioni, tra le quali Stan con Dido e Love the Way You Lie con Rihanna.