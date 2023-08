50 Cent rivela di avere una cotta per Helen Mirren

Cinema

Nata il 26 luglio del 1945, è tra le più apprezzate attrici britanniche e vanta una carriera lunga più di 50 anni e un palmarès da leggenda. E sarà lei a condurre 'Harry Potter – il Torneo delle Case di Hogwarts', il quiz show in quattro puntate, ad eliminazione diretta, in arrivo in prima tv assoluta su Sky

L'attrice britannica tra le più apprezzate della sua generazione, è nata il 26 luglio 1945, da sempre talento versatile, ha spaziato dal teatro al cinema, passando per la televisione e attraversando i generi più disparati. Il suo palmarès può vantare un Oscar (e altre 3 candidature), 3 Golden Globe, 2 premi come miglior attrice a Cannes, 1 Coppa Volpi a Venezia e 4 Bafta. Sarà lei a condurre dal 27 dicembre in prima tv assoluta su Sky e in streaming su NOW 'Harry Potter – il Torneo delle Case di Hogwarts', un epico quiz show in quattro puntate