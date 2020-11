Chi è Karol G, la regina del Reggaeton diventata popstar mondiale

Tra gli artisti che si esibiranno agli MTV EMA 2020, spicca il nome di Karol G diventata a tutti gli effetti una popstar mondiale. A piccoli passi la cantante ha inanellato grandi successi nella sua Colombia e poi in tutta America, riuscendo successivamente a conquistare anche il pubblico europeo grazie alla super hit “Tusa” realizzata in collaborazione con Nicki Minaj. La cantante latina era inizialmente nota come regina del reggaeton ed è riuscita ad ottenere riscontri in tutto il mondo proprio grazie alle sue eccellenti doti in questo specifico ambito musicale, diventando un vero e proprio punto di riferimento.

Carolina Giraldo Navarro, questo è il suo nome completo all’anagrafe, è nata a Medellin (Colombia) il 14 febbraio 1991. Dopo aver completato il suo percorso di studi superiori, decise di iscriversi all’Università di Antioquia per intraprendere un percorso accademico in ambito musicale. La svolta della sua carriera arrivò con il trasferimento a New York. Iniziò a farsi conoscere nel 2006 con il suo nome d’arte, ad appena quindici anni si fece apprezzare per il suo talento, ma il grande successo arrivò quasi all’improvviso nel 2013, quando divenne popolare in Colombia: la canzone “Amor De Dos”, realizzata insieme a Nicky Jam, superò le 100 milioni di visualizzazioni su YouTube.