FolleMente, il film di Genovese supera record di Perfetti sconosciuti

FolleMente, l’ultimo film di Paolo Genovese, supera il record di Perfetti sconosciuti e punta ora ai mercati esteri.



È questo un nuovo grande record per il cinema italiano: l'ultima fatica cinematografica del regista che ormai è il nome indissolubilmente legato alle commedie più amate dal grande pubblico conquista il box office, compiendo un autentico exploit al botteghino italiano. La pellicola segna un traguardo storico che lo colloca al di sopra perfino del suo predecessore più celebre, Perfetti sconosciuti (uscito nel 2016 e diretto dallo stesso Genovese).

La commedia romantica FolleMente, sorprendente tanto per originalità quanto per impatto sul pubblico, ha incassato oltre 17,4 milioni di euro, attirando nelle sale quasi due milioni e mezzo di spettatori. Un successo senza precedenti che ridefinisce i confini del cinema italiano recente.



Questo film è nuovo cult che parla a tutti: la forza di FolleMente risiede proprio nella sua capacità di raccontare una storia universale, che unisce comicità, emozione e relazioni autentiche. Il primo incontro tra Piero e Lara, affiancati da un gruppo di personaggi altrettanto indimenticabili come Alfa, Giulietta, Scheggia, Trilly, il Professore, Eros, Romeo e Valium, si è trasformato in un vero e proprio fenomeno culturale. Il film non si è limitato a intrattenere, ma ha saputo creare un legame profondo con il pubblico, toccando corde emotive e offrendo spunti di riflessione attraverso una narrazione brillante e dal ritmo impeccabile.



