Follemente, Emanuela Fanelli promuove il film in altre sale. VIDEO

“Buonasera a tutti, sono Emanuela Fanelli. Scusate il disturbo, una sola domanda: che c’ha Nicole Kidman più di me?”. In un video pubblicato su Instagram, l'attrice romana ha fatto irruzione nella sala dove si proiettava un altro film, Babygirl, per sponsorizzare Follemente, la pellicola di Paolo Genovese dove lei interpreta una delle protagoniste. “Grazie con tutto il cuore per essere andati a vedere Follemente in così tanti. Come si ottiene un risultato del genere? Pare che i saluti del cast nelle sale aiutino”, ha spiegato nella didascalia. “Ma salutare il pubblico che già ti ha scelto, secondo me è improduttivo. La vera campagna promozionale è andare a raccattare la gente che ha scelto di vedere altro. Qui col pubblico di Babygirl”.