Dentro il testo di Follemente di Levante, brano del film di Genovese

Partiamo dal testo del singolo di Levante, Follemente. Di seguito trovate il testo completo del brano.





E d’improvviso ha preso fuoco il cielo

Mi scuoto il corpo, sogno, è tutto vero

La voce inciampa e perde le parole

Già, tu chi sei, perché proprio l’amore?

Perché proprio l’amore?

E ti ho sorriso e non ti conoscevo

Tieni le chiavi, questo è il mio universo

Scusa il disordine, vado via spesso

Rimetti a posto se ti senti perso

Ma io domani non credo che

Arrivi domani, non credo che

Non ci sarò mai, non credo che

Ci sarà un noi

Ah, se avessi solo un po’ del tuo coraggio

Sarei adesso tutto quello che non sono stata mai

Ah, se questa è la misura del tuo abbraccio

Dovrò follemente scegliere di andare via da noi

Sei l’imprevisto che io non volevo

L’apparizione in viaggio nel deserto

Vorrei nascondermi ma non ho scampo

È solo un bacio il prezzo del riscatto

E ti ho sorriso mentre ti perdevo

Dammi le chiavi, dammi il mio universo

Conservo il cuore, tu tieniti il resto

E non cercare in ogni cosa il senso

Sai io domani non credo che ci sarò

Ma io non credo che arriverò mai

Non credo che ci sarà un noi

Ah, se avessi solo un po’ del tuo coraggio

Sarei adesso tutto quello che non sono stata mai

Ah, se questa è la misura del tuo abbraccio

Dovrò follemente scegliere di andare via da noi

Follemente

Follemente

Via da noi

Prima o poi