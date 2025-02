FolleMente, il film di Paolo Genovese è un Inside Out all'italiana

Introduzione

Il 20 febbraio 2025 arriva nelle sale cinematografiche italiane con 01 Distribution il film FolleMente, l’attesissima nuova pellicola di Paolo Genovese. Dopo i successi di Perfetti Sconosciuti e The Place, il regista torna con un film corale che mette insieme un cast stellare: Edoardo Leo nei panni di Piero, Pilar Fogliati come Lara, Emanuela Fanelli che interpreta Trilli, Maria Chiara Giannetta nel ruolo di Scheggia, Claudia Pandolfi come Alfa, Vittoria Puccini nella parte di Giulietta, Marco Giallini come Il Professore, Maurizio Lastrico nel ruolo di Romeo, Rocco Papaleo nei panni di Valium e Claudio Santamaria come Eros.



FolleMente viene già salutato da molti un po' come l'Inside Out italiano, come vedremo di seguito, per via del proprio argomento assai particolare...



La nostra mente è un vero e proprio crocevia di personalità, un intreccio di voci diverse che coesistono e si confrontano costantemente. Alcune sono razionali, altre sognatrici, impulsive o persino stravaganti. Ma chi detiene davvero il potere decisionale? FolleMente è una vivace commedia romantica che racconta un primo appuntamento da una prospettiva inedita, portandoci all'interno dei pensieri dei protagonisti. Il film esplora i complessi ingranaggi che guidano le nostre scelte, dando forma e voce alle molteplici sfaccettature interiori. Queste si sfideranno tra entusiasmi, contrasti ed emozioni, lottando per imporsi e determinare il corso degli eventi.

Scopriamo tutto quello che bisogna sapere su questa commedia che sarà al cinema a partire dal 20 febbraio 2025.



Nel frattempo potete guardare il trailer ufficiale del film FolleMente del video che trovate in alto, nella clip posta in testa a questo articolo.