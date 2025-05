Scaletta Eurovision 2025, l'ordine di uscita dei cantanti

Nella prima serata si esibiranno 15 dei 37 Paesi in gara. Sul palco ci saranno anche gli artisti Lucio Corsi per l’Italia, che avrà già accesso alla finale di sabato 17 maggio perché il nostro Paese è uno dei Big Five membri fondatori, e Gabry Ponte per San Marino, che dovrà invece conquistare la qualificazione. Il pubblico potrà votare attraverso il Televoto, previsto per la maggior parte dei Paesi partecipanti (compresa l’Italia, che potrà esprimere una preferenza sia nella prima semifinale, sia nella finale, e non invece nella seconda semifinale di giovedì 15 maggio, dove il nostro Paese non si esibirà), e attraverso il voto online a pagamento, previsto in alcuni Paesi partecipanti e nel resto del mondo, per determinare le prime 10 canzoni che si qualificheranno in finale. In ogni caso, né il pubblico italiano, né la giuria nazionale, potranno votare la canzone in gara che rappresenta l’Italia. Nella prima semifinale si esibirà anche la Svizzera, vincitrice dell’edizione 2024 con il brano The Code di Nemo, che si qualificherà direttamente nell'ultima serata in quanto Paese ospitante.