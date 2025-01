È uscito il trailer di Itaca. Il ritorno, il film con protagonisti Ralph Fiennes e Juliette Binoche, i quali sul set sono affiancati da tante altre star internazionali, tra cui italiano Claudio Santamaria.



Il video (che potete guardare in alto, nella clip posta in testa a questo articolo) offre un assaggio di ciò che vedremo nella pellicola con protagoniste le due star di Hollywood, i mitici Ralph Fiennes e Juliette Binoche.

Si tratta di un’odissea moderna raccontata con profonda umanità, diretta da Uberto Pasolini che offre un'intesa rivisitazione contemporanea del mito di Ulisse, con una narrazione capace di parlare alla profondità dell'animo umano. Oltre ai due divi protagonisti, nel cast ci sono anche Tom Rhys Harries, Charlie Plummer, Marwan Kenzari e, come dicevamo, anche il nostrano Claudio Santamaria. Il film arriva nelle sale italiane dal 30 gennaio 2025 grazie a 01 Distribution.



Potete guardare il trailer ufficiale del film Itaca. Il ritorno nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.





Un cast di stelle

Tra gli interpreti principali, c’è Ralph Fiennes. Il celebre attorebritannico dà volto e anima a Odysseus, per noi Ulisse.

Nato il 22 dicembre 1962 a Ipswich, in Gran Bretagna, Fiennes (62 anni) è conosciuto per la sua capacità di incarnare personaggi complessi e sfaccettati. La sua performance in questo film promette di esplorare le fragilità e le lotte interiori di un uomo che, dopo anni di assenza, cerca di riannodare i fili spezzati della sua vita.

Ad attenderlo c'è Penelope, una moglie coraggiosa interpretata da Juliette Binoche, la quale nonostante tutto ha continuato a mantenere viva la speranza di un ritorno del suo amato coniuge, a cui rimane fedele di cuore, di testa e di anima.

Nel frattempo, il figlio di Ulisse e Penelope – interpretato da Charlie Plummer – affronta il proprio percorso verso la maturità, combattuto tra l’amore per la madre e il peso dell’immagine quasi mitologica di un padre mai veramente conosciuto. La famiglia, divisa per anni da forze al di fuori del proprio controllo, deve ora confrontarsi con le cicatrici del passato, in un intreccio di amore, senso di colpa e violenza repressa.



L’italiano Claudio Santamaria nel cast

Il film Itaca - Il Ritorno, presentato alla Festa del Cinema di Roma del 2024, include nel suo cast anche l’attore italiano Claudio Santamaria, che interpreta Eumeo, il fedele servitore di Odisseo.

Santamaria appare già nel primo video promozionale diffuso nei mesi scorsi, oltre che nel trailer uscito nelle scorse ore.

Nella versione originale del film, intitolata The Return, Santamaria recita in inglese.

Quest'opera cinematografica rappresenta una reinterpretazione di una parte dell'epico poema omerico, L’Odissea. Secondo le parole del regista Uberto Pasolini, il film narra la storia di un soldato ferito che torna a casa, portando con sé il peso insopportabile della violenza di cui è stato testimone e a cui ha preso parte.

Con un approccio intimista e una prospettiva contemporanea, il film esplora le conseguenze umane e psicologiche della guerra, offrendo una riflessione profonda sul dolore, la redenzione e la lotta per riconquistare un senso di normalità.

Il debutto nelle sale italiane è previsto dal 30 gennaio 2025, mentre per quanto riguarda il lancio internazionale la pellicola è uscita lo scorso 6 dicembre 2024.



Un viaggio senza viaggi: ecco qual è il cuore del film

Dopo che poche settimane fa è stata confermata la notizia che il prossimo film del regista premio Oscar Christopher Nolan sarà proprio un adattamento cinematografico de L’Odissea, attorno al mitico racconto di Odisseo (meglio conosciuto con il nome di Ulisse) nella sua Itaca si sta rilevando un interesse estremo.

In questo film diretto da Uberto Pasolini non bisogna aspettarsi mostri mitologici, tempeste furiose e nemmeno l'intervento degli dèi: l'Odissea che viene raccontata in questa pellicola è un’odissea tutta Non aspettatevi mostri mitologici, tempeste furiose o l’intervento degli dèi: questa è un’odissea tutta interiore. Itaca. Il ritorno è il racconto di un uomo esausto, un moderno Ulisse che torna finalmente a casa dopo una lunga lontananza, segnato dalla guerra e dal passare inesorabile del tempo.



Un messaggio universale

Itaca. Il ritorno si rivela dunque ben più di un adattamento moderno dell’epica omerica: è un’introspezione sulle relazioni umane, sul peso della memoria e sulla capacità di ricostruire ciò che sembra perduto.

Uberto Pasolini, regista noto per la sua delicatezza nel trattare temi molto complessi, ci offre una pellicola dotata di grande minimalismo che riesce ad arrivare direttamente al cuore degli spettatori.

L'ambientazione è sobria, i dialoghi sono essenziali e non estranianti, lasciando lo spazio alle emozioni in cui gli spettatori di ogni epoca si possono riflettere, si possono rivedere, perché ciascuno di noi purtroppo ha sperimentato esperienze di perdita, ma anche fortunatamente esperienze di ritorno e anche di riconciliazione. Tutti noi siamo un po' Ulisse, motivo per cui questo film che è un racconto di sopravvivenza emotiva tocca corde universali.



Un'opera dal grande impatto visivo ed emotivo

Il trailer, uscito in rete oggi, giovedì 9 gennaio 2025 (e visibile nella clip in testa a questo articolo), anticipa un’opera dal grande impatto visivo ed emotivo. Itaca. Il ritorno promette di essere non solo un film, ma un viaggio per lo spettatore, un invito a riflettere sul significato della casa, delle radici e della possibilità di redenzione.

L’appuntamento in sala è fissato per il 30 gennaio 2025, data a partire dalla quale il titolo uscirà al cinema.