The Return, nel trailer Claudio Santamaria con Fiennes alias Odisseo

È uscito nelle scorse ore il trailer ufficiale di The Return, il film di Uberto Pasolini che vede Ralph Fiennes e Juliette Binoche nel ruolo dei protagonisti omerici Odisseo (ossia Ulisse) e Penelope, i due personaggi principali del celebre poema di Omero, l'Odissea.



Presentato alla Festa del Cinema di Roma terminata da un paio di settimane, il film vede nel cast anche l’attore italiano Claudio Santamaria (che recita nel ruolo di Eumeo). Santamaria compare nel video uscito nelle scorse ore come pre-assaggio del lungometraggio che arriverà nelle sale italiane dal 30 gennaio 2025. L'uscita internazionale del film, invece, è prevista per il 6 dicembre 2024.

In The Return, Santamaria recita in inglese nella versione originale (come si può ascoltare nel trailer, che potete guardare nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo).



Quest'opera cinematografica rilegge una parte del poema epico di Omero, l’Odissea appunto, raccontando la storia “di un soldato ferito che torna a casa e soffre sotto il peso della violenza a cui ha assistito e partecipato”, per citare le parole stesse del regista Uberto Pasolini.



Il trailer ufficiale del film The Return è disponibile.