La trama fenicia (titolo originale: The Phoenician Scheme), il nuovo film scritto e diretto da Wes Anderson, ha finalmente il suo primo trailer: nelle scorse ore è uscito in rete il primo video che anticipa ciò che vedremo nell'attesissima nuova pellicola del cineasta texano cult, il quale torna dietro la macchina da presa con un'opera dal tono singolare e ricca di sfumature emotive.

Il regista, noto per il suo stile inconfondibile e l’estetica meticolosamente costruita, non si smentisce con questa sua nuova fatica cinematografica. Già assaporando la clip che presenta la pellicola (che potete guardare nel video che trovate in testa a questo articolo), infatti, ci si può godere tutto quel suo stile che, appunto, si potrebbe definire “wesandersiano” da quanto è peculiare e riconoscibile.



Il nuovo film di Wes Anderson si basa su una ricetta di emozioni familiari, trovate surreali e un cast di prim’ordine. Il primissimo trailer ufficiale è stato diffuso in rete il 7 aprile 2025.



Un rapporto da ricostruire: il cuore emotivo del film

Al centro della storia, troviamo Zsa-zsa Korda, potente uomo d’affari europeo, sopravvissuto incredibilmente per la sesta volta a un disastro aereo. Questa nuova esperienza vicina alla morte lo spinge a riaprire un capitolo del suo passato che aveva a lungo evitato: il rapporto interrotto con sua figlia, Liesl, che nel frattempo ha preso i voti diventando suora.

La donna, oggi conosciuta come Sorella Liesel, è interpretata da Mia Threapleton, mentre a vestire i panni del magnate è Benicio del Toro. Il personaggio di Liesl è seguito nel suo percorso spirituale e intellettuale da Bjorn Lund, un tutor sui generis interpretato da Michael Cera. Attraverso questi tre personaggi si sviluppa un racconto che mescola dramma familiare, riflessione esistenziale e momenti di surreale ironia.

Dietro le quinte: una produzione internazionale e ambiziosa

Lo sviluppo del progetto ha preso forma già a partire dal maggio 2023, quando iniziarono a circolare le prime indiscrezioni sul coinvolgimento di Del Toro e Cera nel cast. In un’intervista rilasciata nel giugno dello stesso anno, durante la promozione di Asteroid City, Anderson descrisse il film come un progetto “a tre mani”, nato da una stretta collaborazione con Roman Coppola, co-autore della sceneggiatura.

Le riprese si sono svolte tra maggio e giugno 2024 presso i celebri Babelsberg Studios in Germania, con Bruno Delbonnel alla direzione della fotografia. Si tratta di una novità significativa, poiché per la prima volta Anderson non si affida al suo storico direttore della fotografia Robert Yeoman.

Un cast corale di altissimo livello

Oltre ai protagonisti, il film vanta la partecipazione di numerose star del cinema internazionale (come accade sempre nei film di Wes Anderson).

Nei giorni successivi alla fine delle riprese, è stato annunciato il coinvolgimento di Tom Hanks, Benedict Cumberbatch, Scarlett Johansson, Willem Dafoe, Bryan Cranston, Jeffrey Wright, Riz Ahmed, Richard Ayoade, Hope Davis, Mathieu Amalric, Rupert Friend e Tonio Arango.

Questo cast che definire stellare è riduttivo riflette la capacità di Anderson di attrarre interpreti di primo piano, spesso ricorrenti nei suoi progetti, capaci di integrarsi alla perfezione nel suo universo estetico e narrativo.

Una colonna sonora d'autore e una visione sempre riconoscibile

La musica del film è firmata da Alexandre Desplat, compositore francese vincitore di numerosi premi, che torna a collaborare con Anderson dopo aver già contribuito alla definizione sonora di molte sue opere precedenti.

Nonostante lo stile di Anderson sia ormai iconico e immediatamente riconoscibile, il regista ha dichiarato nel 2023: “L’unica cosa a cui davvero non penso mai, quando faccio un film, sono io stesso o il mio stile, la mia voce”. Una riflessione che sottolinea la volontà di rinnovarsi e di esplorare sempre nuovi territori espressivi, pur mantenendo quella coerenza visiva che il pubblico e la critica hanno imparato ad amare. Come ha aggiunto lui stesso: “Penso a cosa c’è di nuovo per questo film, come posso renderlo il migliore possibile, come posso riunire i migliori collaboratori”. Eppure, come spesso accade, anche questa volta la reazione sarà unanime: “Si vede benissimo chi l’ha fatto!”.



Uscita nelle sale: prima l’Italia, poi gli Stati Uniti

La trama fenicia farà il suo debutto sul grande schermo con un’anteprima a tiratura limitata negli Stati Uniti il 30 maggio 2025. Curiosamente, il pubblico italiano avrà la possibilità di vedere il film con due giorni di anticipo, a partire dal 28 maggio.

La distribuzione è curata da Focus Features, che aveva già sostenuto in passato titoli come Asteroid City e Moonrise Kingdom, confermando un rapporto ormai consolidato con il regista.

