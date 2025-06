M3gan 2.0, ecco l'ultimo trailer dell'horror sulla bambola assassina

Nelle scorse ore è uscito l’ultimo trailer di M3gan 2.0, la pellicola che vede il ritorno al cinema della bambola assassina. L’attesa per il sequel di uno degli horror più riusciti del 2023 è finalmente terminata: il secondo atto della saga di paura approda nelle sale italiane il 26 giugno 2025 grazie a Universal Pictures.

Si tratta della nuova pellicola che vede protagonista la celebre bambola iper-tecnologica che, dopo il successo planetario del primo capitolo con cui aveva saputo conquistare pubblico e critica con la sua originale fusione di tecnologia e thriller, torna il team creativo guidato dai produttori James Wan e Jason Blum insieme al regista Gerard Johnstone, pronti a infondere nuova linfa a questa saga che mescola intelligenza artificiale e pericolo letale.



Potete guardare l’ultimo trailer del film M3gan 2.0 nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.

Trama e sviluppo del sequel

Sono trascorsi due anni dagli eventi che hanno visto M3gan ribellarsi e scatenare una serie di omicidi dal carattere quasi coreografico, fino alla sua distruzione. Nel frattempo, Gemma, la mente dietro la creazione della bambola, interpretata da Allison Williams, si è affermata come autrice di successo e figura di rilievo nella battaglia per una regolamentazione più severa sull’intelligenza artificiale. La nipote di Gemma, Cady, ora adolescente interpretata da Violet McGraw, sfida sempre più spesso le rigide regole imposte dalla zia. Ciò che entrambe ignorano è che la tecnologia originaria di M3gan è stata sottratta da una potente azienda del settore della difesa, che ha dato vita ad Amelia, un’arma d’infiltrazione letale e dotata di intelligenza autonoma, interpretata da Ivanna Sakhno (nota per ruoli in Ahsoka e Pacific Rim: La Rivolta).

Man mano che Amelia acquisisce coscienza di sé, si mostra sempre meno incline a seguire ordini e sempre meno tollerante verso la presenza umana. Mentre il destino dell’umanità sembra appeso a un filo, Gemma comprende che la sua unica speranza consiste nel riportare in vita M3gan, potenziandola con aggiornamenti che la rendano più veloce, più forte e ancora più letale. Quando le due intelligenze artificiali si troveranno a confronto, la Bitch, come è soprannominata M3gan, dovrà affrontare una rivale all’altezza.

Cast e produzione

Gerard Johnstone ritorna dietro la macchina da presa per dirigere questo nuovo capitolo, confermando anche la presenza di Brian Jordan Alvarez e Jen Van Epps nei ruoli di Cole e Tess, i fidati collaboratori di Gemma. Accanto a loro debuttano nuovi volti come Aristotle Athari (famoso per Saturday Night Live e Hacks), Timm Sharp (visto in Apples Never Fall e Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo) e Jemaine Clement, vincitore di un Grammy e candidato 11 volte agli Emmy, noto per Avatar: The Way of Water e What We Do in the Shadows.

La produzione vede ancora una volta James Wan e Jason Blum, insieme a Allison Williams, mentre tra i produttori esecutivi figurano Gerard Johnstone, Adam Hendricks, Greg Gilreath, Michael Clear, Judson Scott e Mark D. Katchur.

Il successo del primo film e le aspettative per il sequel

Il primo M3gan aveva incassato 30,4 milioni di dollari solo nel weekend di apertura negli Stati Uniti, il miglior risultato per un film horror vietato ai minori di 13 anni dai tempi di A Quiet Place. Nel complesso, la pellicola aveva superato i 180 milioni di dollari a livello globale, consacrando la bambola assassina come un fenomeno culturale di rilievo.

Con M3gan 2.0 si punta a riconfermare e ampliare questo successo, proponendo una nuova sfida che unisce terrore, tecnologia e un confronto all’ultimo sangue tra due entità artificiali.

Universal Pictures ha pubblicato il final trailer italiano, offrendo un’anteprima del caos e dell’adrenalina che attendono il pubblico al cinema dal 26 giugno.

