Bambi, trailer del film live-action con narratrice Francesca Michielin

Il titolo è Bambi: Una Vita nei Boschi ed è il live-action che celebra la natura e rende il classico Disney un concetto (anzi: un personaggio) in carne e ossa, con la voce narrante di Francesca Michielin.

Prodotto da Lucky Red in collaborazione con il WWF, nelle scorse ore è uscito il trailer ufficiale che anticipa ciò che vedremo nei cinema italiani a partire dal 26 giugno 2025.

Verrà quindi riportato sotto i riflettori l’iconico cerbiatto con una nuova versione cinematografica.



Bambi: Una Vita nei Boschi, diretto da Michel Fessler e scritto dallo sceneggiatore de La Marcia dei pinguini, si presenta come un omaggio realistico e profondo al mondo naturale, ispirato al romanzo originale di Felix Salten.

Dopo anni di silenzio attorno al remake live-action di Bambi annunciato da Disney, sono quindi Lucky Red e WWF a riportare int auge il tenerissimo cerbiatto.



Potete guardare il trailer ufficiale del film Bambi: Una Vita nei Boschi nel video che trovate in alto, la clip posta in testa a questo articolo.

Un ritorno alle origini con animali reali

A differenza dell’adattamento animato di Disney che ha segnato l’infanzia di intere generazioni, questo nuovo progetto si distingue per l’assenza totale di animazione e di CGI. In Bambi: Una Vita nei Boschi, ogni animale in scena è autentico. Il cerbiatto protagonista è reale, così come lo sono cervi, volpi, cinghiali, procioni, conigli e persino aquile reali. La troupe guidata da Muriel Bec, specialista di Animal Contact, ha lavorato con pazienza e precisione per portare sullo schermo una rappresentazione genuina della fauna selvatica. Le riprese si sono svolte all’interno delle foreste del Loiret, contribuendo a rendere il film una vera e propria dichiarazione d’amore alla natura.



Fiaba di formazione con una voce italiana d’eccezione

A dare un ulteriore tocco emotivo all’esperienza italiana del film è la voce narrante di Francesca Michielin. La cantante ha raccontato quanto sia stato coinvolgente partecipare a questo progetto, sottolineando il valore simbolico di Bambi come rappresentazione della purezza e della vulnerabilità dell’infanzia. “Partecipare a questo progetto è stato molto commovente e intenso per me. Bambi incarna la purezza dell'infanzia, quel momento in cui si è sia fragili che pieni di meraviglia, e quando ogni incontro diventa un’occasione preziosa di crescita e scoperta, attraverso un mondo che include tenerezza, amicizia, paura e durezza. Sono sicura che questo film saprà emozionare il pubblico di tutte le età”, ha dichiarato Francesca Michielin, con parole che riflettono la profondità emotiva della pellicola.



Un film tra narrazione e impegno ambientale

Scritto da Michel Fessler, già autore de La Marcia dei pinguini, il film trae ispirazione diretta dal libro di Felix Salten, opera che ha già avuto una trasposizione iconica grazie al classico animato Disney. In questa nuova lettura in chiave realistica, la storia torna a esplorare la crescita e le sfide di un giovane cerbiatto in un mondo tanto affascinante quanto spietato. La scelta di affiancarsi al WWF per la distribuzione italiana sottolinea il forte legame con le tematiche ambientali, facendo del film non solo un’esperienza cinematografica ma anche una riflessione sulla bellezza e la fragilità della natura.



Data d’uscita e aspettative

Bambi: Una Vita nei Boschi sarà distribuito nei cinema italiani a partire dal 26 giugno. Il trailer ufficiale, recentemente diffuso, promette un viaggio emozionante e autentico nel cuore della foresta, destinato a commuovere spettatori di ogni età. Con un cast interamente composto da animali veri e una narrazione coinvolgente affidata alla voce di Francesca Michielin, il film si preannuncia come un’esperienza immersiva, capace di unire poesia visiva e sensibilità ecologica.

