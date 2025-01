ACAB, il cast della serie con Marco Giallini e Adriano Giannini

3/10 Netflix

Adriano Giannini interpreta il ruolo di Michele Nobili. Michele è un poliziotto riformista. È padre di famiglia, con idee liberali. Crede nell’ordine come argine al caos, tuttavia le sue convinzioni vacillano quando il caos colpisce la sua famiglia. Adriano Giannini è un attore e doppiatore italiano, figlio di Giancarlo Giannini. Ha esordito come attore nel 2001 nel film Alla rivoluzione sulla due cavalli. È noto anche per il suo lavoro di doppiatore, prestando la voce a attori come Heath Ledger nel ruolo del Joker e Eric Bana in Star Trek





Acab la serie, su Netflix dal 15 gennaio