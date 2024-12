ACAB – La serie con Marco Giallini e Adriano Giannini poliziotti

Ormai manca poco: ACAB – La serie sta per arrivare su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). La data da segnarsi è quella del 15 gennaio 2025.

Lo show con Marco Giallini, Adriano Giannini, Valentina Bellè, Pierluigi Gigante e Fabrizio Nardi è composto da sei episodi e sarà disponibile sulla piattaforma di streaming a partire proprio dal sopracitato giorno, il 15 gennaio 2025.

È una produzione di Cattleya – parte di ITV Studios – ed è un progetto diretto da Michele Alhaique.

Vede un cast stellare che include Marco Giallini, Adriano Giannini, Valentina Bellè, Pierluigi Gigante e Fabrizio Nardi, tra gli altri.

Scopriamo tutto quello che bisogna sapere su questa attesissima serie televisiva.

Nel frattempo, nelle scorse ore è uscito il video che anticipa ciò che vedremo in ACAB – La serie, quindi chi non vede l’ora di poter guardare questa nuova serie potrà per adesso gustarsi un assaggio. Potete guardare il trailer ufficiale di ACAB – La serie nel video che trovate in alto, nella clip posta in testa a questo articolo.