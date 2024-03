La mia ombra è tua, il cast del film con Marco Giallini

7/7 ©IPA/Fotogramma

Isabella Ferrari è Milena, l'amore perduto del protagonista. Tra le più apprezzate attrici italiane, nel 2014 ha vinto il Nastro d'argento speciale per La grande bellezza. Tra gli altri riconoscimenti ottenuti in carriera, la Coppa Volpi per Romanzo di un giovane povero e il Premio Flaiano per Due partite di Cristina Comencini

Isabella Ferrari ieri e oggi: ecco com'è cambiata la diva del cinema italiano