3/17 ©Kika Press

ACAB - All Cops Are Bastards (2012). Giallini partecipa anche a questo film diretto da Stefano Sollima, al suo esordio al cinema, e tratto dal libro di Carlo Bonini: ottiene un’altra candidatura ai David di Donatello e vince il Nastro d’Argento come migliore attore non protagonista. La storia è incentrata sugli scontri tra polizia e ultras. Giallini interpreta un celerino conosciuto come Mazinga, logorato dalla violenza del suo lavoro e invalido dopo un'aggressione in servizio. Deve anche fare i conti con suo figlio, vicino ad ambienti neofascisti e xenofobi

I migliori film con Marco Giallini