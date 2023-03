Rocco Schiavone 5, tutto quello che sappiamo sulla quinta stagione

In arrivo in tv i nuovi episodi dell’amata serie tv con Marco Giallini nei panni del vice questore Rocco Schiavone Condividi

Sono passati diversi anni dal debutto sul piccolo schermo della serie Rocco Schiavone nel 2016, ma il successo è stato un crescendo fino a oggi. Basata sui romanzi di Antonio Manzini, questa serie ruota intorno all'ottima interpretazione di Marco Giallini nei panni del protagonista. La quinta stagione in arrivo il 29 marzo su Rai Due prevede qualche cambiamento e alcune novità, ma anche alcune conferme. Per esempio la moglie dell'ispettore non sarà più Isabella Ragonese ma Miriam Dalmazio, mentre alla regia ci sarà sempre Simone Spada che ha promesso anche diversi colpi di scena all'interno della storia.

La trama della quinta stagione approfondimento Marco Giallini, la carriera e i film più importanti Secondo le notizie confermate Rocco Schiavone 5 si baserà sul romanzo intitolato Vecchie Conoscenze e sui racconti Confini e …e palla al centro. I personaggi saranno in Valle D’Aosta e Rocco Schiavone proverà a passare una notte di passione con la giornalista Sandra Buccellato, interpretata da Valeria Solarino. Tuttavia il momento sarà interrotto bruscamente dai punti saltati della ferita da arma da fuoco che il collega gli ha inferto per sbaglio. Nel corso della quinta stagione il vice questore sarà più solo e alle prese con apparizioni della moglie defunta, come ha sottolineato Manzini: “Rocco sarà sempre più depresso, ma con qualche speranza in più di prima“. Intanto il vicequestore dovrà risolvere nuovi casi, tra cui la morte di una storica dell’arte esperta di Da Vinci. “È uno dei fulcri del passato di Rocco, custodisce due segreti che in questo libro (Vecchie conoscenze, n.d.r.) vengono finalmente svelati. Anche gli altri amici romani, Furio e Brizzio, partecipano ai suoi drammi ma loro sembra che facciano finta di non averne” ha aggiunto l’autore.

Il cast di Rocco Schiavone 5 Oltre a Marco Giallini che torna nei panni del protagonista e Valeria Solarino e Miriam Dalmazio che abbiamo già citato, nel cast della quinta stagione troviamo Ernesto D'Argenio come Italo Pierron, Francesco Acquaroli nei panni dell'amico storico di Schiavone, Sebastiano, e Massimo Reale come medico legale, il dottor Alberto Fumagalli. Torna Adamo Dionisi, Massimo Reale, Alberto Lo Porto, Gino Nardella e Claudia Vismara. Dove è stata girata la serie Rocco Schiavone 5 si svolge in Valle D'Aosta, ma in particolare le location che sono state scelte dalla produzione per i vari nuovi episodi toccano alcuni angoli della regione intriganti e affascinanti. Il Chiostro di Sant'Orso, i giardini di Sant'Orso in Via Sant'Anselmo, Piazza Chanoux, il Museo Archeologico Regionale e Via Guido Rey si distinguono chiaramente sullo sfondo delle vicende del vice questore, ma alcune sequenze sono state girate anche a Pisa e nella città francese di Chamonix.