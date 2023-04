1/12 ©IPA/Fotogramma

Micaela Ramazzotti guida il cast quasi tutto al femminile di The Good Mothers, serie tv italiana distribuita dal 5 aprile da Disney + nel catalogo Star (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Lo show, in sei episodi racconta il coraggio delle donne della 'Ndrangheta pronte a collaborare con la giustizia nella lotta ai clan. Ramazzotti è Lea Garofalo, la moglie del boss Carlo Cosco che scompare dopo aver testimoniato contro il marito

GUARDA GLI ULTIMI VIDEO di serie tv