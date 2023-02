Festival di Berlino, The Good Mothers vince il Series Award. VIDEO

approfondimento

Willem Dafoe alla Berlinale 73: “L’arte disorienta e apre la mente”

La nuova serie originale italiana targata Disney+, The Good Mothers in concorso a Berlinale Series alla 73° edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino, ha vinto il primo Berlinale Series Award, il primo del suo genere per la tv in un grande festival cinematografico. La serie in sei episodi dal prossimo 5 aprile su Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) è stata prodotta da House Production e Wildside del gruppo Fremantle. La regia è stata affidata all' italiana Elisa Amoruso (già dietro la macchina da presa del documentario Chiara Ferragni Unposted e dei film Time is Up 1 e 2 con Bella Thorne e Benjamin Mascolo) e dall’inglese Julian Jarrold (tra i registi della serie The Crown).